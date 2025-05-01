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        Sinop'ta ustalar ve öğrenciler sanayide buluşturuluyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, valilik talimatıyla yürütülen iki proje kapsamında öğrenciler, sanayide işlerinin başındaki ustalarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:56
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        Sinop'ta ustalar ve öğrenciler sanayide buluşturuluyor
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde, valilik talimatıyla yürütülen iki proje kapsamında öğrenciler, sanayide işlerinin başındaki ustalarla buluştu.

        Vali Mustafa Özarslan'ın talimatıyla kaymakamlık uhdesinde yürütülen "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" ve "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" projeleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, ilçe sanayi sitesindeki iş yerlerini ziyaret ederek farklı mesleklerdeki ustalarla bir araya geldi.

        Proje ziyaretleri kapsamında son olarak sanayide bulunan 8. sınıf öğrencileri, emektar ustalardan hem meslekleri hakkında bilgi aldı hem de esnaflık kültürü, iş ahlakı ve üretkenliğe dair bilgi edinme fırsatı buldu.

        Ziyarete, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan da katıldı.

        Kaymakam Kahraman, öğrencilere farklı meslekleri tanıtan bu anlamlı etkinliğe katkı sunanlara, öğreticilere ve ustalara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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