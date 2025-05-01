Sinop'ta ustalar ve öğrenciler sanayide buluşturuluyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde, valilik talimatıyla yürütülen iki proje kapsamında öğrenciler, sanayide işlerinin başındaki ustalarla buluştu.

Vali Mustafa Özarslan'ın talimatıyla kaymakamlık uhdesinde yürütülen "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" ve "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" projeleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, ilçe sanayi sitesindeki iş yerlerini ziyaret ederek farklı mesleklerdeki ustalarla bir araya geldi.

Proje ziyaretleri kapsamında son olarak sanayide bulunan 8. sınıf öğrencileri, emektar ustalardan hem meslekleri hakkında bilgi aldı hem de esnaflık kültürü, iş ahlakı ve üretkenliğe dair bilgi edinme fırsatı buldu.

Ziyarete, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan da katıldı.

Kaymakam Kahraman, öğrencilere farklı meslekleri tanıtan bu anlamlı etkinliğe katkı sunanlara, öğreticilere ve ustalara teşekkür etti.