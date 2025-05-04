Gerze'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

General Osman Pamukoğlu Caddesi’nde bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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