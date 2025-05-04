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        Gerze'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:19
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        Gerze'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        General Osman Pamukoğlu Caddesi’nde bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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