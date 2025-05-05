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        Sinop'ta 40 litre etil alkol ele geçirildi

        Sinop'ta emniyet ekiplerince 40 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:10
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        Sinop'ta 40 litre etil alkol ele geçirildi
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        Sinop'ta emniyet ekiplerince 40 litre etil alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak alkolle mücadele kapsamında kent merkezinde bir adreste arama yapıldı.

        Kırk litre etil alkolün ele geçirildiği aramada, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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