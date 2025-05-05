Ayancık'ta kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımıyla ilgili denetim yapıldı

Ekipler, denetim sırasında işletme sahipleri ve çalışanlara türün mamullerinin zararları hakkında bilgilendirme yaptı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince iş yerlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymadıkları tespit edilen bazı işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

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