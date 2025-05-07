Gerze'de çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

Sinop’un Gerze ilçesinde, 7 Mayıs Dünya Atletizm Günü dolayısıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki farklı okullardan etkinliğe katılan 400 öğrenci, antrenörler eşliğinde oluşturulan sportif parkurlarda yarıştı.

Etkinlikte geleneksel oyunlar da oynayan öğrenciler hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ve diğer ilgililer katıldı.