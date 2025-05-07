Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde, 7 Mayıs Dünya Atletizm Günü dolayısıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Gerze ilçesinde, 7 Mayıs Dünya Atletizm Günü dolayısıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki farklı okullardan etkinliğe katılan 400 öğrenci, antrenörler eşliğinde oluşturulan sportif parkurlarda yarıştı.

        Etkinlikte geleneksel oyunlar da oynayan öğrenciler hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı yakaladı.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Türkeli'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Türkeli'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
        Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
        Türkeli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Türkeli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta çıkan baca yangını söndürüldü
        Sinop'ta çıkan baca yangını söndürüldü
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Sinop'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi