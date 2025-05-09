Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali başladı.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen festivalin açılış resepsiyonunda konuşan Vali Mustafa Özarslan, şehirlerin de insanlar gibi kimlikleri ve karakterleri olduğunu söyledi.

Sinop'u bir dost şehir olarak tanımladıklarını belirten Özarslan, sinema ve sanatın toplumların gelişmesi, kalkınması için çok önem arz ettiğini kaydetti.

Sanatın ve sinemanın gelişimi noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün önemli destekleri olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Ben bu manada sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerel destek önemli, genç girişimci arkadaşlarımız sayesinde inanıyorum ki sinemamız daha da gelişecek. İnancımız şudur ki Sinop olarak sinemaya, sanata ve sanatçıya ev sahipliği yapmaya uzun yıllar devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Karadeniz'in en güzel limanı olan Sinop'un huzurun da kenti olduğunu vurguladı.