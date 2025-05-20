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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:48 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:48
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada 72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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