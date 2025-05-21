Sinop'ta lise öğrencileri "Romeo ve Juliet" oyununu İngilizce sahneledi

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen oyunu "Romeo ve Juliet"i Sinop'ta lise öğrencileri İngilizce sahneledi.

Erfelek ilçesinde Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında lise öğrencileri sahneye çıktı.

Lisede görevli İngilizce öğretmeni Nermin Çakman yönetiminde 7 aylık çalışma sonucu "Romeo ve Juliet" oyununu İngilizce olarak sahnelemeye hazırlanan öğrenciler, Erfelek Belediyesi Sinema Salonu'nda seyirciyle buluştu.

Bir saat on dakika süren oyun izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sahnede görev alan öğrencilere ve İngilizce öğretmeni Nermin Çakman'a, Valilik tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

İngilizce öğretmeni Nermin Çakman, oyun sonunda gazetecilere, oyuna hazırlık sürecinde zaman zaman zorlandıkları dönemler olduğunu söyledi.

Oyunu İngilizce olarak sahneledikleri için kelimeleri telaffuz etme noktasında sık sık tekrarlar yapmak durumunda kaldıklarını anlatan Çakman, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi gözlerim dolu dolu izledim. Çünkü burada çok uzun bir emek var. Biz aylardır çalışıyoruz. Ekim ayında karar verdik böyle bir tiyatro yapmaya ve öğrencilerimle paylaştım. Burada önemli olan da öğrencilerimin hepsi bunu gönüllü olarak yaptılar. Zorunluluk veya bunu yaparsanız not alırsınız gibi bir durum yoktu. Amacım, yabancı dilde derse olan ön yargımız çok fazla, bu ön yargıları kıramıyoruz maalesef, belki bunu kırabiliriz veya öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırabiliriz diye düşündüm. Çok da güzel oldu."

Oyuna hazırlık sürecine ilişkin de bilgiler veren Çakman, "Zaman zaman zorlandık, stresli zamanlarımız da oldu. Telaffuzlarımızı düzeltmek zaman aldı. Kelimelerle çok fazla haşır neşir olduk. Ama sonucunda bir ezber şeklinde olmadan güzel işler başardık." diye konuştu.

Tiyatro gösterisinde yer alan lise 3. sınıf öğrencisi Yaren Çetinkaya, öğretmenlerinden gelen ilk teklifte İngilizce olmasından dolayı biraz çekindiklerini vurguladı.

Daha sonra oyunla ilgili videoları izledikçe kendilerine bir güven geldiğini anlatan Çetinkaya, "Çalışmaya başladıktan sonra güvenimiz arttı. Mesela dadı rolü tam benlik dedim. Hazırlanırken aslında kendimi buldum. Kendimdeki yeteneği keşfettim. İngilizcem gelişti çünkü benim İngilizcem hiç yoktu. Bize bu imkanı sağladıkları için başta öğretmenimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Lise 3. sınıf öğrencisi Berat Efe Dikmen de oyunda Romeo rolünü canlandırdığını aktararak, "İngilizce hiç bilmiyorduk ama hocamız sayesinde bu süreçte öğrenmeye çalıştık. Sık sık tekrarlar yaptık, kelime telaffuzlarımızı geliştirdik. Sonuçta başardığımız için çok mutlu olduk." diye konuştu.