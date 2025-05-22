Boyabat'ta kurbanlık sevkiyatı başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolasıyla sevkiyatların başladığını vurgulayan Usta, "Müdürlüğümüzce gerekli kontrollerin yapılmasının ardından ilçemizden sevkine izin verilen 1541 büyükbaş hayvandan 77’sinin çıkışı gerçekleşmiştir. Geriye kalan kalan 1454 büyükbaş kurbanlıkların sevk işlemleri ise arife gününe kadar tamamlanacaktır." dedi.

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