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        Coğrafi işaretli Sinop mantısı üniversite öğrencilerinin ellerinde lezzet buldu

        Sinop'ta yarışan geleceğin şef adayı üniversite öğrencileri, tescilli mantıyı farklı sunumlarla jürinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:03
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        Coğrafi işaretli Sinop mantısı üniversite öğrencilerinin ellerinde lezzet buldu
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        Sinop'ta yarışan geleceğin şef adayı üniversite öğrencileri, tescilli mantıyı farklı sunumlarla jürinin beğenisine sundu.

        Türk Mutfağı Haftası kapsamında Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün uygulama mutfağında yarışma organize edildi.

        Geleceğin şef adayı 8 üniversite öğrencisi, coğrafi işaretli Sinop mantısını farkı sunum teknikleriyle tabaklara yansıtmak için ikişer gruplar halinde yarıştı.

        Farklı renklerdeki çiçeklerle süsledikleri mantı tabaklarını jüri üyelerinin beğenisine sunan öğrencilerden ilk 3'e girenlere ödül takdim edildi.

        Öğrenciler tarafından yapılan mantıları tadan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle kentin yöresel lezzetlerini ön plana çıkaracak etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Mantının Sinop için çok özel yere sahip olduğunu anlatan Taşdemir, öğrencilerin de bu özel yemeği yapma noktasında hünerlerini sergilediklerini vurguladı.

        Öğrencilerin yeni nesil teknikleriyle sunumunu yaptıkları mantı tabaklarını çok beğendiklerini aktaran Taşdemir, "Öğrencilerimize ve buradaki değerli akademisyen arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederim. Jüri üyelerimiz gibi biz de hazırlanan tabakları çok beğendik. Ayrıca, mantılar da çok lezzetliydi." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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