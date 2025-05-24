Sinop'ta seyir halindeyken alev alan kamyon tamamen yandı
Sinop'ta seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Sinop'ta seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Ayancık-Boyabat kara yolunda seyreden Arif Özdemir idaresindeki 34 DYL 911 plakalı kamyon, Gökçukur köyü mevkisinde alev aldı.
Yangını fark eden araç sürücüsü, kamyonu yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
Boyabat İtfaiyesi ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında kamyon tamamen yandı.
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