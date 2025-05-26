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        Türkeli'de demire sıkışan inek kurtarıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde demire sıkışan inek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 08:38 Güncelleme: 26.05.2025 - 08:40
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        Türkeli'de demire sıkışan inek kurtarıldı
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde demire sıkışan inek kurtarıldı.

        Tümerkan Mahallesi'nde ineğin demir parçasına sıkıştığını gören vatandaşlar veteriner hekim Aydın Yılmaz'ı aradı.

        Yılmaz inekteki demir parçasını çıkardı.

        İneğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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