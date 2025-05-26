Türkeli'de demire sıkışan inek kurtarıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde demire sıkışan inek kurtarıldı.
Sinop’un Türkeli ilçesinde demire sıkışan inek kurtarıldı.
Tümerkan Mahallesi'nde ineğin demir parçasına sıkıştığını gören vatandaşlar veteriner hekim Aydın Yılmaz'ı aradı.
Yılmaz inekteki demir parçasını çıkardı.
İneğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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