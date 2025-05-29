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        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:58
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        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop’ta motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        B.A. idaresindeki 57 ACK 814 plakalı motosiklet, kent merkezi Enver Bahadır Caddesi'nde devrildi.

        Kazada sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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