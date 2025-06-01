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        Halkalanan yavru leylek yumurtadan çıktığı ovaya iki yıl aradan sonra döndü

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta leylek popülasyonunun izlenmesine yönelik proje kapsamında iki yıl önce halkalanan yavru leylek, göç yolcuğunu tamamlayarak yumurtadan çıktığı ovaya dönüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:16
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        Halkalanan yavru leylek yumurtadan çıktığı ovaya iki yıl aradan sonra döndü
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        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta leylek popülasyonunun izlenmesine yönelik proje kapsamında iki yıl önce halkalanan yavru leylek, göç yolcuğunu tamamlayarak yumurtadan çıktığı ovaya dönüş yaptı.

        Sinop Üniversitesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülen "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi", dördüncü yılında devam ediyor.

        İlk olarak 2022 yılında başlayan projeyle bir yandan bölgedeki leylek popülasyonu yakından takip edilirken, diğer yandan da leyleklerin güvenli ortamda yaşam sürebilmeleri için çalışma yapılıyor.

        - İlk kez halka takılan bir leylek ovaya döndü

        Projede görev alan Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine, dört yıldır uyguladıkları projeyi leyleklerin geleceği açından çok önemli gördüklerini söyledi.

        Proje çerçevesinde bugüne kadar bölgede yüzlerce leylek yavrusu halkaladıklarını ifade eden Sönmez, bunlardan ilk kez birinin tekrar ovaya döndüğünü tespit ettiklerini dile getirdi.

        Proje ekibi olarak bu gelişmeyi büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirten Sönmez, "2022 yılından bu yana 195 yavruya halka taktık. İlk defa halkaladığımız bir leylek yavrusu geri döndü. Dolayısıyla bu, büyük ve sevindirici bir haber bizim için. Bu, şu anlamda önemli; buradaki leylek popülasyonunun sağlıklı şekilde ürediğini, doğan yavruların sağlıklı şekilde göçü tamamladığını öğrenmiş oluyoruz. Bu da yaban hayatı için önemli veriler." ifadelerini kullandı.

        Sönmez, dördüncü yılına giren proje çerçevesinde leyleklerin güvenli ortamda yaşam sürebilmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini anlatarak, "Saha çalışması sırasında gözlemlediğimiz yerlere 2022 yılından beri yapay platformlar takıyoruz. Böylelikle leylek yavruları daha güven içinde büyüyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin desteğini burada çok gördük. Bize arazide çok destek oluyorlar." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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