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        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:55
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        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Sinop'tan Boyabat yönüne giden M.A.B. (74) idaresindeki 57 DC 352 plakalı otomobil ile Boyabat istikametinden Kastamonu'ya seyir halindeki H.Ö. idaresindeki 57 ACB 112 plakalı otomobil Osmanköy mevkisindeki Boyabat Bölge Trafik Amirliği önündeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada, sürücü M.A.B. ve araçtaki R.B. isimli yolcu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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