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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:10 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:10
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekiplerce ilçe merkezindeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda zanlılara ait evde ve araçta yapılan aramada, 443 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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