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        Sinop'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 22:02 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:02
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        Sinop'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D.A. idaresindeki 55 NH 553 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan E.A. Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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