Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kırsal kalkınmaya 56 milyon lira hibe desteği sağlandı

        Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye 56 milyon lira hibe desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta kırsal kalkınmaya 56 milyon lira hibe desteği sağlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye 56 milyon lira hibe desteği verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen program çerçevesinde kentte 5'i su ürünleri, 2'si modern ahır yapımı, 6'sı ise makine ve ekipman grubunda olmak üzere 13 proje destek almaya hak kazandı.

        Üreticiye toplam 56 milyon lira hibe desteği sağlanan programla kırsalda istihdamın artırılarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olunması hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, gazetecilere, bakanlıklarının üretici, çiftçi ve girişimci gruplarının yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

        Söz konusu desteklerin kent ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracağına inandığını vurgulayan Önlem, şöyle konuştu:

        "Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KKYDP projeleri sadece hibe desteği değil, üretimi teşvik eden, kırsalda istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çok yönlü bir stratejidir. 2024-2025 dönemi itibarıyla program kapsamında ilimizde 13 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Projelerin yatırım tutarı 125 milyon lira, hibe destek tutarı 56 milyon lira olacaktır. Bakanlığımız üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu yatırımlar ilimizde istihdam ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi'nde kütüphane açıldı
        Sinop'ta Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi'nde kütüphane açıldı
        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle öğrencilere halk oyunları öğretiliyor
        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle öğrencilere halk oyunları öğretiliyor
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Sinop'ta izinsiz yabani orkide satışına ilişkin idari işlem
        Sinop'ta izinsiz yabani orkide satışına ilişkin idari işlem
        Sinop'ta ilçe merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Sinop'ta ilçe merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi