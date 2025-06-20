Kadın girişimcinin kurduğu lavanta tarlası Sinop turizmi ve ekonomisine değer katacak

Sinop’ta, kadın girişimci tarafından 30 dönümlük arazi üzerine kurulan lavanta tarlasının kent turizmiyle ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

Kentte, ilk kez 2020’de kurulan lavanta tarlalarının sayısı her yıl artış göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce iki lavanta tarlasının oluşturulduğu kentte, üçüncü lavanta tarlası da tamamlandı.

Kadın girişimci Janset Şanlı tarafından merkez ilçeye bağlı Sinecan köyünde kurulan tarlalarının turizmin yanı sıra kent ekonomisine de katma değer sağlaması bekleniyor.

Vali Mustafa Özarslan'ın katılımıyla hizmete açılan lavanta tarlaları, göz alıcı mor renkleriyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Vali Özarslan ve beraberindekiler tarlada bir süre zaman geçirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadın girişimci Janset Şanlı, AA muhabirine, kentte lavanta tarlası kuran üçüncü kadın girişimci olduğunu söyledi.

Kendi ailesine ait 30 dönüm arazi üzerine kurduğu tarlaların şehrin turizmine katkı sunacağına inandığını aktaran Şanlı, şöyle konuştu: