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        Boyabat'ta Belediye Başkanı Kara, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Kara, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:41
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        Boyabat'ta Belediye Başkanı Kara, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Kara, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kalebağı Mesire Alanı'nda basın mensuplarıyla buluşan Kara, ilçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İlçede yaşanan çöp sorununa yönelik değerlendirmelerde bulunan Kara, şöyle konuştu:

        "2024 yılı sonunda emekli olan 24 personelin yerine ilk etapta 11 kişi alım yapabildik. İhtiyacımız olan personelin kalanını da peyderpey almayı planladık. Ayrıca emekli olan 24 kişiye ödediğimiz toplam 35 milyon lira tazminat tutarı bizi ekonomik olarak sıkıntıya soktu. Bu nedenle işçi alımında yasal yönden sıkıntılar yaşıyoruz."

        Sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelikte çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kara, "Mevcut barınaktan yeni barınağa hayvan nakillerine başladık. Kısa süre sonra hayvanlar doğal ortamlarında modern şekilde yaşamlarını sürdürecek. Ayrıca elimizdeki artık yiyeceklerden mama üretmek için makine üzerinde çalışıyoruz. En kısa sürede bunu faaliyete geçirerek, sokak hayvanlarımızın mama sorununu belediyemiz ve halkımızla birlikte çözeceğiz." diye konuştu.

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