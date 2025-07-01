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        Gerze'de motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:26
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        Gerze'de motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.

        E.Ç. idaresindeki 57 ACJ 650 plakalı motosiklet, Köşk Mahallesi Salih Usta Caddesi'nde M.Ş'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

        Kazada bisiklet sürücüsü M.Ş. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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