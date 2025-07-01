Gerze'de motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 57 ACJ 650 plakalı motosiklet, Köşk Mahallesi Salih Usta Caddesi'nde M.Ş'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü M.Ş. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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