Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.E.K. (18) idaresindeki 57 ACM 581 plakalı motosiklet, Enver Bahadır Caddesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.