        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Saraydüzü Kaymakamı Ünal, köy ziyaretlerinde bulundu

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:38
        Saraydüzü Kaymakamı Ünal, köy ziyaretlerinde bulundu
        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Ünal, beraberinde ilgili kurum müdürleriyle ilçeye bağlı Çalpınar ve Zaim köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Ünal, köy muhtarlarında da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ünal, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için yetkililere talimat verdi.



