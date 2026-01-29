Saraydüzü Kaymakamı Ünal, köy ziyaretlerinde bulundu
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ünal, beraberinde ilgili kurum müdürleriyle ilçeye bağlı Çalpınar ve Zaim köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Ünal, köy muhtarlarında da çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ünal, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için yetkililere talimat verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.