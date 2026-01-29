Habertürk
        Boyabat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Boyabat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:18
        Boyabat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'un Boyabat ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Sefa Mahallesi'nde üç katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

        Alevleri görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında binanın çatısında hasar oluştu.



