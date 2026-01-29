Boyabat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Sefa Mahallesi'nde üç katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.
Alevleri görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.