Boyabat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.



İlçe merkezi Sefa Mahallesi'nde üç katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.



Alevleri görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahale ettiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Yangında binanın çatısında hasar oluştu.







