Gerze'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Geleneği yaşatarak vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Belovacıklı, katılımcılara teşekkür etti.

Belovacıklı, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, muharrem ayının paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

Gerze Belediyesince Zeytinlik Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yıldız Büyüker ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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