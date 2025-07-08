Sinop'ta tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Akbel köyünde M.D. ile Ş.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ş.K. tarafından av tüfeğiyle vurulan M.D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D., buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli Ş.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.