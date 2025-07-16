Erfelek Kaymakamı Altun asfaltlama çalışmalarını inceledi
Sinop'un Erfelek ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Erfelek ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Kaymakam Ataberk Altun, beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü Ali Bayrak ile Hamdiye köyünde devam eden çalışmaları inceledi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Altun, çalışanlara kolaylık diledi.
Vatandaşlara güvenli ulaşım sunma noktasındaki gayretlerinin devam ettiğine dikkati çeken Altun, standartı yüksek ve konforlu yol ağlarını genişletmeye devam edeceklerini kaydetti.
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