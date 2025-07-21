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        Sinop'ta sigara yasağına uymayan 62 işletmeye ceza uygulandı

        Sinop'ta, yapılan denetimlerde sigara yasağına uymadıkları tespit edilen 62 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:17
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        Sinop'ta sigara yasağına uymayan 62 işletmeye ceza uygulandı
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        Sinop'ta, yapılan denetimlerde sigara yasağına uymadıkları tespit edilen 62 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kentte 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen sigara yasağı denetimlerine ilişkin bilgiler verdi.

        Paylaşımda, çapraz denetim ekiplerince yılın ilk 6 ayında kentte faaliyet gösteren 229 işletmenin denetlendiğini vurgulayan Özarslan, şu bilgileri verdi:

        "Bu denetimler sonucunda Sinop'ta 62 iş yerine cezai işlem uygulandı. Kapalı alanlarda sigara içilmeyen, içirmeyen bütün işletmecilere toplum sağlığına gösterdikleri özen ve hassasiyetlerinden dolayı il valisi olarak çok teşekkür ediyorum. 4207 sayılı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kanunu kapsamında denetimlerimiz devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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