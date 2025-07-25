Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Sinop’ta düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Adreste ve bir araçta yapılan aramada, 4 tabanca, 5 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek, farklı markalarda gümrük kaçağı 71 kol saati ve 33 çakmak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.