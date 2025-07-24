Sinop'ta yaralı bulunan doğan kuşu tedavi altına alındı

Yapılan ilk kontrolde kanadından yaralandığı tespit edilen kuş, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Kuşu bulunduğu yerden alan ve köydeki evine getiren Alagöz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

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