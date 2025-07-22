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        Sinop'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı ATV aracının sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin saldırdığı ATV aracının elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:59
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        Sinop'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı ATV aracının sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin saldırdığı ATV aracının elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        N.A'nın kullandığı ATV aracı, Güzelkent köyünde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracı, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, köydeki bir evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpeğin saldırması sonucu aracın kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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