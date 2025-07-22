Sinop'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı ATV aracının sürücüsü yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin saldırdığı ATV aracının elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin saldırdığı ATV aracının elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.
N.A'nın kullandığı ATV aracı, Güzelkent köyünde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracı, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, köydeki bir evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpeğin saldırması sonucu aracın kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı anlar yer alıyor.
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