Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta müze ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiyi ağırladı

        Batı Karadeniz bölgesinin önemli turizm noktalarından Sinop'taki müzeler ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta müze ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batı Karadeniz bölgesinin önemli turizm noktalarından Sinop'taki müzeler ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

        Türkiye'nin en kuzey ucunda yer alan Sinop, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

        Yaz ayları başta olmak üzere her yıl çok sayıda kişiye ev sahipliği yapan kentte, ziyaretçilerin ilk uğrak noktaları ise müzeler ve tabiat parkları oluyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geride kalan yılda, kentte bulunan dört müzeyi 259 bin 697 kişi ziyaret etti.

        Müzeler arasında en fazla ilgiyi ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmalarının ardından Haziran 2025'te yeniden ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi gördü.

        Tarihi mekan 7 ayda 197 bin 559 yerli ve yabancı turist ağırladı.

        Geçen yıl kentteki tabiat parkları da özellikle doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

        Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos ve İnaltı Mağarası tabiat parklarını 226 bin 303 kişi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele e...
        Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele e...
        Sinop'ta yavru domuzu elleriyle yakalayan kişinin cezası iptal edildi
        Sinop'ta yavru domuzu elleriyle yakalayan kişinin cezası iptal edildi
        Sinop'ta domuzu eliyle yakalayan vatandaşa kesilen ceza iptal oldu
        Sinop'ta domuzu eliyle yakalayan vatandaşa kesilen ceza iptal oldu
        Sinop'ta heyelan sonrası onarım mesaisi
        Sinop'ta heyelan sonrası onarım mesaisi
        Sinop'ta yetenek avı
        Sinop'ta yetenek avı