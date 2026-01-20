Habertürk
        Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:35
        RAMAZAN ÖZCAN - Sinop’ta İl Özel İdaresinde görevli greyder operatörü Bahattin Şentürk, 20 yıldır zorlu kış şartlarında kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor.

        Türkeli ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 55 yaşındaki Şentürk, 20 yıl önce başladığı greyder operatörlüğünü ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor.

        Özellikle kış aylarında kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai yapan Şentürk, zorlu bölge şartlarına rağmen mesleğini severek yapıyor.

        Şentürk, AA muhabirine, operatörlük mesleğinin herkesin yapabileceği bir iş olmadığını söyledi.

        Yol açma çalışmaları esnasında bölgeyi iyi tanımanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Şentürk, kendisinin uzun yıllardır aynı bölgede görev yapmasından ötürü yol güzergahlarını iyi bildiğini anlattı.

        Özellikle kış aylarında kapanan yolları açabilmek için mesai saati gözetmeksizin çalıştıklarını aktaran Şentürk, "Sabahın erken saatinde mesaiye başlarız, akşam yol ağlarımız ne zaman biterse o zamana kadar devam ederiz. Saat 01.00 olur, 02.00 olur, 03.00 olur, 05.00 olur çalışmaya devam ederiz." dedi.

        Kar küreme çalışmaları yaparken bazı yolların açılmasına öncelik verdiklerini vurgulayan Şentürk, "Biz çalışma esnasında acil olarak 112 ambulanslarımıza, diyaliz hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Köylerdeki yaşlılarımıza, okul servislerimize öncelik veriyoruz." diye konuştu.

        Yol açma mesaileri sırasında yol kenarlarına yanlış park edilen araçların kendilerine zorluk çıkardığını anlatan Şentürk, şöyle devam etti:

        "Biz bu konuda vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Araçlarını yanlış park etmesinler. Bu bize çok engel oluşturuyor. Bir de yol kenarlarındaki ağaçlar bize çok sıkıntı yaratıyor. Bize mesafemizi kaybettiriyor. Bizi çok geciktiriyor. Bunlar olmadığı zaman yollarımızı daha hızlı ulaşıma açma imkanı buluyoruz."

        Şentürk, hava şartlarının da zaman zaman çalışmalarını olumsuz etkilese de vatandaşların mağdur olmaması için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

