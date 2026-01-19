Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.