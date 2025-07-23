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        Boyabat'ta orman yangınlarına karşı dronlu denetim

        Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için jandarma ekiplerince dronlu denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:35
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        Boyabat'ta orman yangınlarına karşı dronlu denetim
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için jandarma ekiplerince dronlu denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle risk altında olan ormanlık alanlarda denetim görevi icra etti.

        Ekipler, bu kapsamda orman yangınlarına karşı önleyici tedbir almak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla ilçenin ormanlık alanlarında dron destekli denetimler yaptı.

        Ekipler, denetimleri sırasında yöre halkına da orman yangınlarıyla ilgili uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise özellikle yangına hassas bölgelerde yapılan havadan taramalar sayesinde geniş alanların çok kısa sürede detaylı şekilde izlenebildiği vurgulandı.

        Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İzinsiz giriş ve diğer risk oluşturan durumlar anlık olarak tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Dronlarla yapılan denetimler, zaman ve enerji tasarrufu açısından büyük öneme sahip olmakla birlikte, yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde en ufak hareketliliği bile tespit edebilme imkanı sunmaktadır. Bu sayede, yangın tehlikesi oluşmadan önce müdahale edilerek büyük felaketlerin önüne geçilebilmektedir. Ayrıca ekiplerimiz, vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda bilinçlendirme çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Denetimler esnasında orman köylerinde, piknik alanlarında ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşlarımıza ateş yakmama, cam ve plastik atık bırakmama gibi konularda uyarılar yapılmaktadır."

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