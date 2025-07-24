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        Sinop'ta kaçak su kullanan kişilere para cezası verildi

        Sinop'ta kaçak su kullandıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:40
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        Sinop'ta kaçak su kullanan kişilere para cezası verildi
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        Sinop'ta kaçak su kullandıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.

        Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaçak su kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

        Suyun herkesin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda su tahakkuk servisimizin farklı tarihlerde yaptığı tespitler üzerine kaçak su kullandıkları belirlenen kişilere kişi başı 30 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Kaçak su kullanan art niyetli kişilerle mücadelemiz sürecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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