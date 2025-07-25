Saraydüzü'nde jandarmadan orman denetimi
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanlarda denetim yapıldı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanlarda denetim yapıldı.
Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin ormanlık alanlarında devriye görevi icra edildi.
Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlara ormanlık azalanlarda ateş yakmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Ekipler, ayrıca vatandaşlardan ormanlık alanlara atık malzeme ve izmarit atılmamasını istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.