Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 58 SA 204 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Halil Bayraktar Caddesi'nde Ş.A'nın kullandığı 35 HA 0986 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 35 HA 0986 plakalı aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Z.Ö. ve B.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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