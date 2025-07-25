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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:29
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 58 SA 204 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Halil Bayraktar Caddesi'nde Ş.A'nın kullandığı 35 HA 0986 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 35 HA 0986 plakalı aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Z.Ö. ve B.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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