Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta düğünde havaya ateş ettikleri anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta, düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta düğünde havaya ateş ettikleri anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta, düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kabalı köyünde bir düğün merasimine katılan 2 kişi, üzerlerinde bulunan tabanca ve av tüfeği ile havaya ateş etti.

        Havaya ateş ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilere ait adreslere düzenledikleri operasyonda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım

        Benzer Haberler

        Gerze'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Gerze'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta deniz suyunda yaşanan ani soğumayla bazı balıklar kıyıya vurdu
        Sinop'ta deniz suyunda yaşanan ani soğumayla bazı balıklar kıyıya vurdu
        Türkeli'de Zimari Göleti projesinde sona yaklaşıldı
        Türkeli'de Zimari Göleti projesinde sona yaklaşıldı
        Sinop'ta kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
        Sinop'ta kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
        Türkeli'de çukura düşen inek kurtarıldı
        Türkeli'de çukura düşen inek kurtarıldı
        Sinop'ta kırsal kalkınma için 13 projeye 56 milyon liradan fazla hibe veril...
        Sinop'ta kırsal kalkınma için 13 projeye 56 milyon liradan fazla hibe veril...