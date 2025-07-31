Gerze'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Sazak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
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