Gerze Kaymakamı Büyüker'den ilkokul ziyareti

Büyüker, çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyledi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Büyüker, miniklerin sevincine ortak oldu.

Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Büyüker, öğretmenlerle bir araya geldi, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

