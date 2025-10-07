Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi

        –Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında bir grup yunus, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:58 Güncelleme: 07.10.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta yunuslar dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında bir grup yunus, dronla görüntülendi.

        Güzelkent Limanı açıklarında kaydedilen görüntülerde, yunusların kıyıya yakın bölgelerde grup halinde yüzdüğü ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak sergiledikleri hareketlerle adeta görsel şölen oluşturduğu görüldü.

        Yunusların su yüzeyine çıkıp tekrar dalış yaptığı anlar, AA muhabirinin drone kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak

        Benzer Haberler

        Sinop'ta bir balıkçının ağına 3 bin palamut takıldı
        Sinop'ta bir balıkçının ağına 3 bin palamut takıldı
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den ilkokul ziyareti
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den ilkokul ziyareti
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Sinop'ta yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi
        Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı'dan kadın üreticilere destek çağrısı
        Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı'dan kadın üreticilere destek çağrısı
        Sinop'ta "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi