        Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:04
        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüphelinin ikametleri ile araçları ve üstlerinde yapılan aramada hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

