Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı'dan kadın üreticilere destek çağrısı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile Belediye Başkan Yardımcısı Şengül Şahin, Gerze Yöresel Ürünler Kadın Kooperatifi Satış Noktası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı'dan kadın üreticilere destek çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile Belediye Başkan Yardımcısı Şengül Şahin, Gerze Yöresel Ürünler Kadın Kooperatifi Satış Noktası'nı ziyaret etti.

        Ziyarette, kooperatif üyesi kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri inceleyen Belovacıklı, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Başkan Belovacıklı, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların satış noktasına ilgi göstermesi gerektiğini belirterek, organik ürünlerden yapılacak alışverişin hem sağlık açısından fayda sağlayacağını hem de ilçe ekonomisine katkı sunacağını ifade etti.

        Belovacıklı, "Vatandaşlarımızın buradan yapacağı her alışveriş, Gerzeli kadınlarımızın ev ekonomisine destek olacak. Kooperatifin güçlenmesiyle hem üretici kadınlarımız kazanacak hem de ilçemiz yöresel ürünleriyle daha geniş kitlelere ulaşacak." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi
        Gerze Kaymakamı Büyüker, köy yollarındaki çalışmaları inceledi
        Gerze Kaymakamı Büyüker, köy yollarındaki çalışmaları inceledi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı
        Sinop'ta "Amatör Spor Haftası" açılış töreni yapıldı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi