        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:16
        Sinop'ta yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi
        Sinop'un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Türkmenli köyü Sazaklıoğlu Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

