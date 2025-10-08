Sinop'ta köy yolundaki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Sinop'un Ayancık ilçesinde köy yolunda giden bir ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çaylıoğlu köyünde yolda otomobiliyle seyir halindeki bir kişi, bir ayının yürüdüğünü gördü.
Bir süre otomobilin önünden köy yolunda koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Ayının köy yolunda otomobilin önünde ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
