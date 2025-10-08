Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta köy yolundaki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde köy yolunda giden bir ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:19
        Sinop'ta köy yolundaki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Sinop'un Ayancık ilçesinde köy yolunda giden bir ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Çaylıoğlu köyünde yolda otomobiliyle seyir halindeki bir kişi, bir ayının yürüdüğünü gördü.

        Bir süre otomobilin önünden köy yolunda koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

        Ayının köy yolunda otomobilin önünde ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

