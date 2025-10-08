Sinop'ta köy yolundaki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Bir süre otomobilin önünden köy yolunda koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Çaylıoğlu köyünde yolda otomobiliyle seyir halindeki bir kişi, bir ayının yürüdüğünü gördü.

