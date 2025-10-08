Habertürk
        Sinop'ta sağanak etkili oldu

        Sinop'ta sağanak etkili oldu

        Sinop'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Giriş: 08.10.2025 - 20:15 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:23
        Sinop'ta sağanak etkili oldu
        Sinop'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücüler su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı bölgelerde rögarlar tıkandı.

        Sinop Belediyesi ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma yürüttü.

