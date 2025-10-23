Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana tonlarca hamsiyle döndü

        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana tonlarca hamsiyle döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü.

        Gece boyunca süren avın ardından yaklaşık 20 balıkçı teknesi tarafından avlanan hamsi, Güzelkent Limanı'nda kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.

        Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hamsilerin boyunu kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.

        Balıkçılardan Özkan Aydoğan, AA muhabirine, av için Samsun'un Terme ilçesinden geldiğini belirterek, "Güzelkent açıklarında hamsi avlıyoruz. Sezona yeni başladık. Yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladık. Diğer arkadaşlarımızda da benzer miktarda balık var. Görünüşe göre sezon iyi geçecek. Hamsi bu yıl erken çıktı, inşallah hepimiz için bereketli olur." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Geleceğin şefleri tescilli lezzet lakerdanın yapımını öğreniyor
        Geleceğin şefleri tescilli lezzet lakerdanın yapımını öğreniyor
        Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor
        Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor
        "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" mersin balığının korunması için 4 ülke ar...
        "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" mersin balığının korunması için 4 ülke ar...
        Boyabat'ta 9. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Boyabat'ta 9. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Ayancık Kaymakam Çelik, muhtarlarla buluştu
        Ayancık Kaymakam Çelik, muhtarlarla buluştu
        Sinop'ta kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Sinop'ta kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı