Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta 102. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kurumlar arasında düzenlenen "102. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta 102. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kurumlar arasında düzenlenen "102. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        Kaymakamlık koordinesinde Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 149 sporcudan oluşan 15 takım katıldı.

        Turnuvanın final maçında Dumlupınar İlkokulu'nu 3-0 yenen Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

        Turnuva sonunda Kaymakamı Enver Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri müsabakaya katılan sporcuları tebrik ederek, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve başarı belgelerini takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Ayancık'ta Filistin yararına Hayır Çarşısı açıldı
        Ayancık'ta Filistin yararına Hayır Çarşısı açıldı
        Sinop'ta "fesleğen mantarı" yöre halkına gelir kapısı oluyor
        Sinop'ta "fesleğen mantarı" yöre halkına gelir kapısı oluyor
        Sinop'ta tüfekle kazara kendini vuran kişi öldü
        Sinop'ta tüfekle kazara kendini vuran kişi öldü
        Boyabat'ta yüzücüler Cumhuriyet coşkusu için kulaç attı
        Boyabat'ta yüzücüler Cumhuriyet coşkusu için kulaç attı
        Ayancık'ta Filistin yararına kermes düzenlendi
        Ayancık'ta Filistin yararına kermes düzenlendi
        Ayancık'ta meme kanserine dikkat çekildi
        Ayancık'ta meme kanserine dikkat çekildi