Boyabat'ta 102. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası düzenlendi

Turnuva sonunda Kaymakamı Enver Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri müsabakaya katılan sporcuları tebrik ederek, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve başarı belgelerini takdim etti.

Turnuvanın final maçında Dumlupınar İlkokulu'nu 3-0 yenen Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Kaymakamlık koordinesinde Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 149 sporcudan oluşan 15 takım katıldı.

