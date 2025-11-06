Gerze Kaymakamı Büyüker'den şehit ailesine ziyaret

Sinop’un Gerze ilçesinde Kaymakam Yıldız Büyüker, şehit Jandarma Komando Aslan Eren’in annesi Ürgiye Eren’i ziyaret etti.

Anne Eren’i evinde ziyaret eden Kaymakam Büyüker, bir süre kendisi ile sohbet etti.

Daha sonra şehit Aslan Eren için dua eden Büyüker, şehitlere ve şehit ailelerine her zaman minnettar olduklarını söyledi.

Vatan uğruna can verenleri bir kez daha rahmetle andığını vurgulayan Büyüker, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri, devletimizin gönlünde her zaman en müstesna yerdedir. Vatan, uğruna can verenlerin yürekleriyle yoğrulmuştur. Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır.” dedi.

Kaymakam Büyüker’e ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl ve İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş da eşlik etti.